Fatih Belediyesi en çok atık toplayan 650 çocuğa bisiklet hediye etti

Fatih Belediyesi’nin, ilçedeki ilk ve ortaokullarda 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılında çevreyi koruma ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla başlattığı ödüllü atık toplama yarışmasının kazanan öğrencileri belli oldu. Yaklaşık bir senedir atık pil, bitkisel atık yağ ve ambalaj atıklarını ayrı bir şekilde toplayıp çevre temizliği konusunda katkı sağlayan okulların öğrencilerine toplamda 650 bisiklet, 35 tablet ve dereceye giren okullara da 4 adet masaüstü bilgisayar hediye edildi.

“Her atığın ekonomiye katkısı yüzde 35 civarındadır”

Ödüller, Mimar Sinan Stadı’nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Suver, insanın çevreye verdiği zararı anlattı. Sürdürülebilir bir çevre için gelecekten endişe duyulduğunu ifade eden Başkan Suver konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Temel yaşam alanlarımızı korkunç bir şekilde kirletmeye, tüketmeye başladık. Öyle ki gelecek nesillere neredeyse yaşama fırsatı veremeyecek bir hızla bir tehlike sürekli bize doğru yaklaşmaktadır. Bundan dolayı bütün çevre bilimcileri, doğaya hassasiyet duyan herkes dünyanın geleceğinden endişelenmeye başlamıştır. Yapılan hesaplara göre çevreye atılan her atığın ekonomiye katkısı yüzde 35 civarındadır. Biz aslında bir yerde yanlış yapıyoruz. Hem doğayı kirletiyoruz hem kirlettiğimiz şeyin ekonomik değeri olduğunun farkında değiliz. Ona çöp muamelesi yapıyoruz. Bu yüzden dedik ki biz çevreye verdiğimiz bu zararı hem minimize edelim hem bu atık olarak gördüğümüz şeylerin ekonomik değeri olduğunu düşünelim. Onların tekrar ekonomiye kazandırılması konusunda bir alışkanlık edinelim. Fatih Belediyesi olarak çöpü yerinde ayrıştırma projesini faaliyete geçirmeyi düşündük. Cam, metal, kağıt, plastik gibi atıkları ayrıştırarak biriktirdikten sonra ekonomiye dönüşmesi çok kolaydır.”

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver her yıl 60 milyon TL’yi temizlik bütçesine ayırdıklarını belirterek, “Ödüllü geri dönüşüm yarışması” kapsamında çevre bilincinin de aşılanacağını kaydetti. Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan 650 çocuğa bisiklet, okul birincisi çocuklara tablet ve dereceye giren okullara 4 adet masaüstü bilgisayar hediyeleri takdim edildi. Bazı çocuklar bisikletleri teslim aldıktan sonra stat içinde bir süre tur attı.

Yarışmaya katılan çocuklar ise hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkıda buluundukları için mutlu olduklarını dile getirdi.