Fatih Belediyesi, öğrencilere diş seti hediye etti

Fatih’te bulunan ilkokul 1’nci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerine ve bilgi evi öğrencilerine ‘Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ kapsamında toplam 25 bin adet diş fırçası ve macunu dağıtıldı. Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlerden ilki Atikali İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katıldığı etkinlikte, Başkan Demir ilkokul öğrencilere diş sağlığı ile ilgili eğitim verdi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu diş hekimi olan Başkan Mustafa Demir, ağız ve diş sağlığının önemini de öğrencilere anlattı.

İlkokul öğrencilerine diş setlerini dağıtan Mustafa Demir, ağız ve diş sağlığı hakkında yeterli bilincin oluşmadığını söyleyerek, öğrencilere dişlerini düzenli olarak mutlaka fırçalamaları gerektiğini söyledi.