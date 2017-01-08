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08 Ocak 2017 16:44

Fatih Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Fatih Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

08 Ocak 2017 16:44

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına Fatih Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekipleri ilçenin belli noktalarına, sokak hayvanlarının ve kuşların beslenmeleri için yem ve mama bırakıyor.
Fatih’te etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekipleri yetişti. Fatih Belediyesi soğuk kış günlerinde sokakta kalan evsiz vatandaşları soğuk havalarda barınmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerinde konuk ederken, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve özellikle kuşların da beslenmesine yardımcı oluyor.
Fatih Belediyesi, olumsuz hava şartlarından dolayı ilçe genelinde hayvanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için “Sokak Hayvanlarını Besleme Aracı” ile sokak sokak dolaşıyor. Belediye ekipleri kuş ve sokak hayvanları için Fatih’in belirli bölgelerine yem ve yiyecek bırakıyor.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, önceki gün sokakta kalan evsizlerin barınması için belediye ekiplerini görevlendirmişti. Kar yağışının devam etmesi üzerine Başkan Demir’in talimatı ile harekete geçen ekipler, ilçenin belli noktalarında sokak hayvanlarının ve kuşların beslenmeleri için yem ve mama bıraktı.
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Fatih’in sokaklarında yaşayan sahipsiz hayvanların barınması için Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı ile hizmet verirken, diğer sokak hayvanları için de ilçe genelinde yaklaşık 50 ayrı noktaya yem ve mama bırakıyor.



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