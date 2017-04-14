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14 Nisan 2017 23:38

Fatih Belediyesi sosyal medya canlı yayınına Bilal Erdoğan katıldı

Fatih Belediyesinin organize ettiği Referandum Sohbetlerine konuk olarak 16 Nisan referandumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “Kemal Kılıçdaroğlu SSK döneminde SSK’lı yaptığı 1 yaşındaki torunu şimdilerde aşağı yukarı 18 yaşına gelmiştir, onu CHP’den milletvekili adayı yapsın” dedi.

Fatih Belediyesi sosyal medya canlı yayınına Bilal Erdoğan katıldı

14 Nisan 2017 23:38


16 Nisan Referandumuna sayılı günler kala Fatih Belediyesi tarafından organize edilen ve Fatih Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Referandum Sohbetlerinin final bölümü Gazeteci-Yazar Ersoy Dede’nin moderatörlüğünde Fatih Belediyesi Fuaye Alanında gerçekleştirildi. Final bölümünün bu haftaki konukları ise TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir oldu. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Bilal Erdoğan ve Başkan Mustafa Demir, 16 Nisan referandumunun ülkenin geleceği açısından öneminin yanı sıra anayasada yapılacak olan değişiklikler hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca konuklar programı takip eden katılımcıların 16 Nisan referandumuna dair sorularını yanıtladı.



“15 Temmuz gecesi görüntülerinde ana muhalefet lideri suçüstü yakalanmış oldu”


Fatih Belediyesinin düzenlediği Referandum Sohbetleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, “15 Temmuz gecesi darbecileri Sayın Kılıçdaroğlu’na yolu açıp geçebilirsiniz diyor. Bugüne kadar darbeciler Türkiye’de bütün parti liderlerini toplayıp hapsetmiş. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kastedenler, o gece Sayın Başbakan’ı veya başka parti liderlerini yakalasalardı hapsedeceklerdi. Şimdi niye ana muhalefet partisinin genel başkanını serbest bırakıyorsun, burada çok çarpık bir şey var. Burada ana muhalefetin lideri suçüstü yakalanmış oldu. O darbeyi yapan zihniyet adamını da o gece kolladı” dedi.



“15 Temmuz’un hesabını millet 16 Nisan günü soracaktır”


16 Nisan’ın milletin hesap soracağı gün olacağını söyleyen Erdoğan, “15 Temmuz’un hesabını millet 16 Nisan günü soracaktır diye düşünüyorum. Çünkü, 16 Nisan 15 Temmuz’un hesaplaşma günüdür. 15 Temmuz’da hesaplaşma sadece şehitler vermekle, mahkemelerde o ahlaksızların yalanlarını izlemekle olmayacak. Dolayısıyla bizim hesaplaşmamız yönetim sistemimizde bunlara kapı aralayan, halkın iradesini adeta su sızdırmaz şekilde yönetime yansıtacak sistemi anayasada yer aldırmaktır” diye konuştu.



“Kılıçdaroğlu, döneminde SSK’lı yaptığı 1 yaşındaki torununu CHP milletvekili adayı yapsın”


Anayasada değişecek olan 18 yaş maddesiyle ilgili de konuşan Bilal Erdoğan, “Şimdi 18 yaş nasıl olacak diye konuşuyorlar. Ama bakıyorsun kendisi SSK’nın başındayken 1 yaşındaki torununu SSK’lı yapmış. Benim ona tavsiyem o 1 yaşındaki torunu şimdilerde aşağı yukarı 18 yaşına gelmiştir. Onu CHP milletvekili adayı yapsın. Bakalım o kazanabilecek mi? Millet de cevabını orada verir” ifadelerini kullandı.



“16 Nisan’ın muhalefet sorunumuza da merhem olacağını düşünüyorum”


Ülkede muhalefet sorunu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:


“Milletimiz bu yapılacak değişikliklerin ne olduğunu, büyük resimde Türkiye’nin 21. yüzyıl yürüyüşü için ne anlama geldiğini çok daha iyi anladı. Hakikaten çok kalitesiz bir muhalefetimiz olduğu için ve onların yalanları ortaya çıktıkça güvenilirlikleri de döküldü. Gerçekten Türkiye’nin en önemli sorunlarından bir tanesi de muhalefet sorunudur. Ama 16 Nisan’ın muhalefet sorunumuza da merhem olacağını düşünüyorum.”




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