Fatih Belediyesi’nden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

Fatih Belediyesi, ‘Okul Çantası Bizden’ kampanyası ile bu yıl da Fatih ilçesindeki okullarda 1’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak, ailelerin ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyor.

Melek Hatun İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Fatih İlçesi’nin 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi açılış töreninin ardından çocuklar, çantalarını Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in elinden almanın mutluluğunu yaşadı. Velileriyle birlikte sınıflarına gelen öğrenciler eğitim hayatlarının ilk gününde Fatih Belediyesi tarafından yapılan sürprizle keyifli anlar yaşadı. Törende konuşan Başkan Demir, ilçe genelinde her okulda bir müzik orkestrasının kurulduğunu da belirterek, her öğrencinin bir müzik enstrümanı kullanabilmesi için altyapı oluşturduklarını söyledi. Çocuklarla birlikte her velinin de yeni bir eğitim yılına başladığını söyleyen Başkan Demir, çocuklara yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Fatih Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla okula yeni başlayan 4500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Fatih genelinde 36 ilkokulda yapılacak okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımına başlandı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Birinci sınıf öğrencileri hediyelerini Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in elinden aldı.

Başkan Mustafa Demir, çanta dağıtımının ardından belediye tarafından yaptırılan müzik sınıfının açılışını yaptı. Başkan Mustafa Demir, ilçe genelinde 20 okulda yapılan müzik sınıflarıyla her okula bir orkestra kurulmasına çalıştıklarını söyledi.

Her Okula Bir Orkestra projesi kapsamında, okullarda Fatih Belediyesi’nce müzik sınıfları oluşturuluyor, öğretmen, enstrümanlar ve ekipmanlar temin edilerek, öğrencilere bir enstrüman çalmanın öğretilmesinin yanı sıra, enstrüman tamiri, bakım ve yapımı bilgisi de veriliyor.