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11 Ocak 2017 13:34

Fatih Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Fatih Belediyesinden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

11 Ocak 2017 13:34

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Fatih’te işe giden vatandaşlara ve hastanelerin acil servislerindeki hasta yakınlarına çorba ikramı yapıldı.
İstanbul’da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı altında işe giden vatandaşlar için Fatih Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde Aksaray Meydanı başta olmak üzere Eminönü, Beyazıt, Yenikapı Marmaray girişinde, hastanelerin acil servisleri önünde vatandaşlara sıcak çorba dağıtarak soğuk havalarda vatandaşların içini ısıttı.
Ekipler, soğuktan etkilenen vatandaşların içini ısıtmak için yaklaşık 5 bin kişilik çorba dağıttı. Bunun yanı sıra akşamları üniversite ve kamu hastanelerinin acil servislerinin girişlerinde hasta yakınlarına çorba ikramı devam ediyor. Belediyenin soğuk hava koşullarıyla mücadele çalışmaları kapsamında dağıtılan çorbalar hasta yakınları ile işe gitmek için yola çıkan vatandaşlardan da tam not aldı.



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