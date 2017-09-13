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13 Eylül 2017 18:19

Fatih Belediyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği Sosyal Projeler Yarışmasında Fatih Belediyesi, ‘Afrika Dostluk Spor Projesi’ ile ödüle layık görüldü.

Fatih Belediyesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül

13 Eylül 2017 18:19

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’nda, Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi. Fatih Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Sosyal Projeler kategorisinde ‘Afrika Dostluk Spor Projesi’ ile ödüle layık görüldü. Ödül törenine katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.




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