Fatih Belediyesi’nin Ramazan Sohbetleri devam ediyor

Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de katıldığı programda Hayati İnanç ve Talha Uğurluel, edebiyat, tarih ve gündeme dair konuları konuştu.

Fatih Belediyesi’nin Ramazan ayı içerisinde geleneksel olarak düzenlediği sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ‘’Ramazan Sohbetleri’’ devam ediyor. Serdar Tuncer’in moderatörlüğünü yaptığı programa Başkan Mustafa Demir’in yanı sıra edebiyatçı Hayati İnanç ve tarihçi Talha Uğurluel de katıldı. Ramazan Sohbeti Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlandı. Program tasavvuf müziği dinletisiyle başladı. Ardından sohbete geçildi. Katılımcılar sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan programda edebiyat, tarih ve gündeme dair konularda sohbet etti.

‘‘Ramazan sohbetleriyle aşağı yukarı herkese ulaşmaya çalıştık’’

Programın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bir Ramazan’ı da bitirmek üzereyiz. Ramazan sohbetleriyle aşağı yukarı herkese ulaşmaya çalıştık. Birbirinden değerli konuklarımız vardı, o konuklarımızla beraber Ramazan’ın ruhuna uygun sohbetler yapmaya gayret ettik. Bizim zaten Ramazan’ın dışında da normalde sosyal medya sohbetlerimiz vardı. Ramazan’dan sonrada inşallah değişik konuklarla gündem içi veya gündem dışı bu tür sohbetler yapmayı düşünüyoruz. Bugünkü sohbetimizde hakikaten benim açımdan tam da Kadir Gecesi’nin bir gün öncesine tekabül etmesi son derece önemli güzel bir akşam oldu” diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.