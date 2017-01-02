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02 Ocak 2017 14:41

Fatih Çakmak’ın annesinden yürek burkan veda

Fatih Çakmak’ın annesinden yürek burkan veda

02 Ocak 2017 14:41

Ortaköy Reina’da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden özel Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Ayten Çakmak’ın vedası, yürekleri burktu.
Ortaköy’de eğlence mekanı Reina’da yaşanan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisi Fatih Çakmak için Bağcılar Yavuz Selim Camii’nde öğlen namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Fatih Çakmak’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Çakmak’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından helallik almak için evine getirildi. Cenazeye Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan da katıldı.
Fatih Çakmak’ın cenazesi helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Bağcılar Güneşli Mezarlığına götürüldü.



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