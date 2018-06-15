Fatih Camii’ndeki bayram namazı yoğunluğu havadan görüntülendi

Vatandaşların cami avlusunda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Bayram namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar Fatih Camii’ne akın etti. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir de namazlarını Fatih Camii’nde kılarken dışarıda kalan binlerce vatandaş namazlarını cami avlusunda kıldı. Vatandaşların Fatih Camii’nde oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde binlerce vatandaşın aynı saflarda bayram namazlarını kıldığı görülürken Fatih Camii’nin eşsiz manzarası gözler önüne serildi. Bayram namazı sonrası ise Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan 2 bin kişilik kahvaltı paketleri vatandaşlara dağıtıldı. Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan Camilerinde namazlarını kılan vatandaşlara ise 10 bin kap çorba ikram edildi.

"Arakan’dan Filistin’e kadar zulüm içinde inleyen Müslümanların durumu iyileşsin"

Ramazan Bayramı’nın herkes için güzellikler içinde geçmesini temenni eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan vesilesiyle sadece Türkiye’nin içindeki vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi hatırlamakla kalmadık. Türk milleti olarak bütün İslam ümmetinin, mazlum milletlerin derdini tekrar hatırladık. Elimizden geldiğince dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlere yardım ettik. Duamız ve temennimiz odur ki bir dahaki Ramazanlara dünyanın dört bir tarafında Arakan’dan Filistin’e kadar zulüm içinde inleyen Müslümanların durumu iyileşsin. Müslümanlar dünyanın her yerinde izzet ve barış içinde nice bayramlara kavuşsunlar" dedi.