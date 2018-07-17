Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Son 1 yılda sosyal tesislerimizden yararlanan insan sayısı 1.7 milyon kişiye ulaştı " dedi.

Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi’nde daha önce halı saha olarak hizmet veren alan, Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenerek Cundi Parkı ve Cundi Sosyal Tesislerine dönüştürüldü. 5 bin 700 metrekarelik alana kurulan park ve sosyal tesis Sultanahmet Meydanı’na 500 metre mesafede bulunuyor. Alanda yapılan düzenlemeyle meydan, oturma ve dinlenme alanları, çocuk oyun parkı, otopark, bitki gösteri alanları ve sosyal tesis ile daha fonksiyonel bir hale geldi. Parkın ortasında yer alan süs havuzu ise görsel olarak parka estetik katıyor. Parkın ve sosyal tesisin açılışı Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’ in katılımıyla gerçekleştirildi. Kuran tilaveti ile başlayan program dua ile devam etti.

“Halkımızın pek çok kesimi İstanbul’un turistik, kültürel mekanlarından yeterince istifade edemiyordu”

Bugün yapılan hizmetlerle vatandaşların sosyal ve kültürel ilişkilere girebildiklerini dile getiren Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Sosyal Belediyecilik hepimizin bildiği gibi 1994 yılında İstanbul’da bugün ki sayın Cumhurbaşkanımız o gün ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ile başlatıldı. Halkımızın pek çok kesimi İstanbul’un turistik, kültürel mekanlarından yeterince istifade edemiyordu. Bu şehir ile şehirliler arasında bir kopukluk oluşturuyordu. İnsanlar İstanbul’da yaşıyor ama İstanbul’un güzelliklerinden yararlanamıyorlardı. Bu kapı o zaman açıldı ve AK Parti ile hızlanarak devam etti. Bugün sosyoekonomik düzeyi ne olursa olsun, İstanbullu sosyal belediyecilik uygulamaları sayesinde şehrimizin güzelliklerini yaşayabilmektedir. Buralarda çeşitli sosyal ve kültürel ilişkilere girebilmektedir ve İstanbul’da yaşamanın tadına varabilmektedir” şeklinde konuştu.

“Son 1 yılda sosyal tesislerimizden yararlanan insan sayısı 1.7 milyon “

Vatandaşların hizmetten memnun olduğunu dile getiren Başkan Suver, “Biz Fatih Belediyesi olarak 2004’ de yönetime geldiğimizde belediyemizin 1 tane sosyal tesisimiz vardı. Bugün sosyal tesisimizin sayısı 9’a çıktı. İnşallah 2 tane daha yapılıyor. Onlarla birlikte sosyal tesisimizin sayısı 11’e çıkacak. Yoğun bir talep görüyor. Bizim son 1 yılda yaptığımız istatistiklere göre sosyal tesislerimizden yararlanan insan sayısı 1.7 milyona ulaştı Bu inşallah katlanarak devam edecektir. Çünkü artık insanlarımız evlerde yaşamak istedikleri kadar sosyal alanlarda da yaşamak istiyorlar " ifadelerini kullandı.