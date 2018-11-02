Fatih Medreseleri Vakfı'nın hitabet yarışması devam ediyor

Fatih Medreseleri Vakfı, İsmailağa Derneği ve Dünya Hafızlık Eğitim Derneği'nin başlattığı Hitabet Yarışması İstanbul'da devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre 27 Ekim'de başlayan ve 31 Aralık'a kadar devam edecek olan hitabet yarışmasının elemeleri 11 hafta sürecek. Haftalık eleme haftalarını geçerek 24 yarışmacı arasından dereceye giren 8 yarışmacı yarı finale kalmaya hak kazanırken finalde ise 4 yarışmacı yarışacak.

Hitabet yarışmasına Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlayan konuşmacılar günümüzde güncel meselelerini ilgilendiren İslami konular üzerinde ayet ve hadis kaynaklarından yararlanarak hazırladıkları konuşmaları ile konuşma yeteneklerini ortaya koyarak yarışıyorlar.

Fatih Medreseleri Vakfı Onursal Başkanı Masum Bayraktar: “Aile hayatı, vatan sevgisi, sünnet, kumar, çocuk eğitimi, anne baba hakkı ve gençlik gibi 24 farklı konu ile jüri karşısına geçen 24 yarışmacı hazırladıkları konuyu sunuş şekilleri, konunun eğitici olması, sahneyi kullanmaları ve konuşma yetenekleri gibi hususlarda performans sergileyerek puan toplamaya çalışıyorlar. Katılımcılar dini, ahlaki ve kültürel eğitici konuların yarışma şeklinde sunulmasını memnuniyetle karşıladılar. Ana sponsoru olduğumuz bu yarışmaya ana sponsor olmadaki gayemiz günümüzdeki ahlaki yozlaşmanın giderek artmasındaki tehlikeye dikkat çekmekti. Toplumu tehdit eden bu tehlikenin bir nebze olsun önüne geçmek için bu tür bir yarışma düzenledik. Umarım bu güzel yarışma halkımızın ahlaki yozlaşma karşısında daha da bilinçlenmesine katkı sağlar. Eğer bunu başarabilirsek yaptığımız hizmet bizim büyük bir mutluluk vesilesi olacaktır” dedi.