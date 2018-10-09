Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 2-3 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek zirveyle, öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerini bildiriler ve atölye çalışmalarıyla paylaşmaları amaçlanıyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan zirvede; 40 oturum, 64 atölye çalışması, 5 panel ve 20 çağrılı konuşma yapılması ve 30 adet eğitim ve teknoloji firmasının stant açması planlandı. 3 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan zirveye dinleyici katılımı için son kayıt tarihi 1 Kasım 2018.

Zirvede yer alacak konu başlıkları

“Kodlama, Kod Eğitimi”, “Geleceğin Teknolojik Sınıfları”, “Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyunlaştırma”, “Eğitimde Mobil Öğrenme”, “e-İçerik Geliştirme”, “Üç Boyutlu Teknolojiler”, “Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı”, “Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı”, “Eğitimde Engelsiz Bilişim”, “STEM”, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Robotik Eğitimi”, “Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi”, “Uzaktan Eğitim”, “Nesnelerin İnterneti”, “Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar”, “Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları”, “Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanımı”, “Yapay Zekâ”, “Bilişim Etiği”, “Eğitim ve Sosyal Medya”.

Zirve hakkında ayrıntılı bilgiye http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.