Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 23:58

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişimi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişimi

30 Temmuz 2018 23:58

3 saatlik çabanın ardından şahıs intihardan vazgeçirildi.


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde henüz kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, otomobil ile köprüye geldikten sonra korkuluklara çıktı. Şahsı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve Kıyı Emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı köprünün ayağında şişme balon açtı. Sürekli sigara içen şahıs zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtırken, müzakerecinin 3 saatlik çabaları sonucunda intihar girişiminden vazgeçirildi. Bu sırada köprüde TEM Ankara istikametinde ise trafikte yoğunluk yaşandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç