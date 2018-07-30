Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişimi

3 saatlik çabanın ardından şahıs intihardan vazgeçirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde henüz kimliği belirlenemeyen ve alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, otomobil ile köprüye geldikten sonra korkuluklara çıktı. Şahsı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve Kıyı Emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri de olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı köprünün ayağında şişme balon açtı. Sürekli sigara içen şahıs zaman zaman kendini korkuluklardan sarkıtırken, müzakerecinin 3 saatlik çabaları sonucunda intihar girişiminden vazgeçirildi. Bu sırada köprüde TEM Ankara istikametinde ise trafikte yoğunluk yaşandı.