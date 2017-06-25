Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 15:32

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İstanbul’da bayramın ilk günü trafik adeta durma noktasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

25 Haziran 2017 15:32

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği Alibeyköy Mevkii’ne kadar uzanırken, yoğunluk havadan görüntülendi.


İstanbul trafiği bayramla birlikte rahatlayacak denilirken, araçlarıyla yola çıkarken yoğun trafik kabusuyla karşılaştı. Saat 15:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 49’a ulaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği durma noktasına geldi. Özellikle Avrupa’dan Asya istikametine trafik yoğunluğu oluşurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün trafiği Alibeyköy’e kadar uzandı. FSM trafiğinin yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:04
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!