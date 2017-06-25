Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği Alibeyköy Mevkii’ne kadar uzanırken, yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul trafiği bayramla birlikte rahatlayacak denilirken, araçlarıyla yola çıkarken yoğun trafik kabusuyla karşılaştı. Saat 15:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 49’a ulaşırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği durma noktasına geldi. Özellikle Avrupa’dan Asya istikametine trafik yoğunluğu oluşurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün trafiği Alibeyköy’e kadar uzandı. FSM trafiğinin yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görülüyor.