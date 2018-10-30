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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan taksici, hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atlayarak intihar eden 50 yaşındaki Tahir Kanbay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden 50 yaşındaki Tahir Kanbay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, evli ve 1 erkek çocuk babası Tahir Kanbay, taksisiyle köprünün ortasına gelmiş ve aracından inerek korkuluklardan kendini boğazın sularına bırakmıştı. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, suyun yüzeyindeki adamı bota alarak kıyıya çıkarmıştı ancak bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Kanbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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