Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) 2016-2017 akademik yılı mezunları,

törenle diplomalarını aldı. Törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde iki oturum olarak gerçekleşen mezuniyet törenine Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın yanı sıra, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Üniversitenin mezuniyet törenine ikinci kez katıldığını belirten Kaynak, FSMVÜ fikrini ortaya atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerini sunarken, "15 Temmuz gösterdi ki bizim 18 yaşındaki gencimize, vatanımızı, bayrağımızı, namusumuzu, iffetimizi, bağımsızlığımızı emanet ediyoruz. Elbette ülke yönetimini de emanet edebiliriz. O sebeple biz gençlere çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışma ana yapıya hasar verdiği için durdurulmuştur"

Üniversitenin akademik kadrosuna teşekkürlerini ileten ve mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Veysi Kaynak, "Üsküdar Şemsi Paşa Camii, Mimar Sinan’ın eseridir. Orada Büyükşehir Belediyemizin sahilde bir dolgu çalışması dolayısıyla yer yer çatlaklar oluşmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz oradaki restorasyon çalışmalarını tamamlamış ve ibadete açmıştı. Vakıflar Genel Müdürümüzün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinden çalışmalarıyla denizdeki çalışma ana yapıya hasar verdiği için durdurulmuştur. Gösterdiği bu hassasiyet için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Bey’e, Vakıflar Genel Müdürümüz Adnan Ertem Bey’e teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek ise, "2010 yılında kurulan üniversitemiz bugün bin 200 öğrencisini mezun ediyor. Onları yeni bir hayata uğurluyoruz. Gençler ülkelerin en büyük teminatıdır. Onların bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı, donanımlı ve yüksek standartlı olmaları için yapılan her türlü gayret geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bizler de bugün mezun olan gençlerimizle ülkemizin geleceğine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ülke geleceğine hizmet etmek üzere donanımlı gençler olarak hayata atıldıklarını belirten Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "İyi eğitim verebileceğimiz topluma nitelikli elemanlar yetiştirebileceğimiz bölüm ve programlarda eğitim vermek suretiyle bu alanda olabildiği kadar iddialı olmak yolunda ilerliyoruz. Biz öğrencilerimizin mezun olduktan sonra ne yaptıklarını nerelerde çalıştıklarını öğrenmek ve bilmek isteriz. Siz de mutlaka mezun olduğunuz üniversitemizi izlemeye ve takip etmeye devam ediniz" dedi.

Psikoloji bölümünden mezun olarak üniversitenin dönem birincisi olan ve aynı zamanda Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Vildan Tavukçu, "Modern dünyanın bizim için biçtiği başarı elbisesi kaftan görünümlü deli gömleği olmuştur. Hep daha fazlasını elde etmek ve daha fazlasını tüketmek saikıyla durmadan koşan ve bu koşuşturmada erguvan seyretmeyi, bülbül dinlemeyi, gökyüzüne bakmayı ve en önemlisi içimize dönmeyi unutan bireyler haline gelirken başarı kavramının içeriği bizler için çok değişti. Yüksek mevkili işe, geniş bir eve, lüks bir arabaya sahip bir insan ne kadar bencil bir yaşam sürerse sürsün başarılı addedilmekte ve modern dünyanın övgüler yağdırdığı bu nimetlere sahip olmayan bir insan ne kadar ahlaklı olursa olsun başarılı sayılmamakta, sözü itibar görülmemektedir. Güce sahip olan biri ahlaki değerlerden yoksun olsa da başarılı kabul edilmektedir. Oysa Kur’an-ı Kerim bunun tam tersi örneklerle doludur. Sarayda da yaşasa firavunun kaybedenlerden olduğu açıkça bildirilmiştir" diye konuştu.