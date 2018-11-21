Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın takımları arsasında oynanan 11 maçta Terim'in 5'e 3'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşacak. Bu müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı cezadan dolayı kulübedeki yerini alamayacak. Konyaspor'da ise Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Aykut Kocaman'ın ilk maçı sarı-kırmızılılara karşı olacak.

12. randevu

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası'nda toplam 11 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstabulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Söz konusu 11 maçta Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a 5'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim'in takımı 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri 14 gol attı.

İki teknik adam en son geçtiğimiz sezonun 26. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupası)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)