Fatih Terim, 5 sene sonra Devler Sahnesine dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 sene sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Terim, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 49 karşılaşmada 21 kez galibiyet alırken, 20 kez de mağlup oldu.

Galatasaray'da 4. kez takımın başında Teknik Direktör Fatih Terim, son olarak 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, B Grubu'nun ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'e 6-1 mağlup olmuştu. Terim, bu maçından ardından 5 sene sonra Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla birlikte Devler Sahnesine dönüyor.

50. Şampiyonlar Ligi heyecanı

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bugüne dek hepsi Galatasaray'ın başında olmak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 41'ü grup, 8'i eleme maçı olmak üzere 49 mücadeleye çıktı. Terim'in öğrencileri söz konusu maçlarda 21 kez sahadan galip ayrılırken, 20 kez rakiplerine mağlup oldu. 8 müsabakada rakipleri ile yenişemedi.

66 Avrupa kupası maçı

Terim, Avrupa kupalarında bugüne Galatasaray, Milan ve Fiorentina ile mücadele etti. Başarılı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 kez Galatasaray, 4 kez Milan ve 2 kez de Fiorentina ile sahaya çıktı. Söz konusu 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 49 Şampiyonlar Ligi, 17 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 66 kez Avrupa kupalarında yer alan Fatih Terim, 30 kez galip gelirken, 22 kez mağlup oldu. 14 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.