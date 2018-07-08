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08 Temmuz 2018 13:53

Fatih Terim, Galatasaray’a ilk imzasını unutmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı camiaya 44 yıl önce attığı ilk imzayı unutmadı.

Fatih Terim, Galatasaray’a ilk imzasını unutmadı

08 Temmuz 2018 13:53

Terim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Biz imzayı 74’te gönlümüze attık. Aradan geçen 44 yılda bu fotoğrafta gözüme yansıyan heyecan ve gurur hiç değişmedi” notunu ekledi.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 44 yıl önce sarı-kırmızılı camiaya attığı ilk imzanın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terim, imza töreninden olan fotoğrafı paylaşarak, “Biz imzayı 74’te gönlümüze attık. Aradan geçen 44 yılda bu fotoğrafta gözüme yansıyan heyecan ve gurur hiç değişmedi” notunu ekledi.


8 Temmuz 1974 yılında Adana Demirspor’dan Galatasaray’a transfer olan Fatih Terim, 1985 yılına kadar burada futbolcu olarak görev yaptı. 1996 yılında futbol takımının başına geçen Terim, sarı-kırmızılılarla 7 Süper Lig şampiyonluğu, 2000 yılında UEFA Kupası ve sayısız başarılar elde etti.




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