Fatih Terim, Galatasaray’da 800. maçına çıktı

kez sahaya çıkmış oldu.

Galatasaray’a ilk imzasını attığı günden bu yana geçen yaklaşık 44 yılın 11’inde futbolcu olarak sarı-kırmızılı renklere hizmet veren Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de Galatasaray’ın kazandığı sayısız kupada pay sahibi olmayı başardı. Son 6 yılını Galatasaray kaptanı olarak tamamladığı futbol kariyerini 1985 yılında noktalayan Fatih Terim, 1996 yılında ilk kez başına geçtiği Galatasaray’da futbolcu (402 maç) ve teknik adam (398 maç) olarak 800 resmi maçı geride bıraktı.