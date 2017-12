Fatih Terim: "Kaldığımız yerden devam etme zamanı"

Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkmak için buradayız" dedi.

Galatasaray, takımın başına geçirdiği Fatih Terin için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, “Teklif geldiğinde Galatasaray kapısından içeri girdiğimde nasıl davranılmasını öğrendiğim gibi öyle davrandım. Başkan aradığı zaman nerede görüşmek isterse siz ona uyarsınız. O nezaket içinde cevap verdim. Kulüp başkanından her gün telefon almıyorum. Olayın kritik günleri malum. O nezaket içerisinde konuşma yaptık” diye konuştuk.

“Oyuncuların kapasiteleri bu değil”

Takımın kadro yapısı hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, “20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Göztepe maçında birini koyacağız. Genel olarak sol ayaklı birini mecbur olmadıkça koymadım. İlk defa bunu yaşayacağız. Şu ikin gün içerisinde kazanmak için ne yapabilirsek yapacağız. Oyun felsefimizi oturtacağız. En kısa zaman içerisinde bir ayara getireceğiz Buca maçı öncesinde bazılarına izin verebiliriz. Mental ve fizik yorgunlukları olanlar var gibi gözüküyor. Genel olarak çok şeffaf bir ilişki içerisinde gideceğiz. Bir rapor acil olarak hazırlayacağız. Orası eksildi onu alalım da demeyeceğiz. Mevcut oyuncularımızın en yüksek performansını çekmek de büyük transferdir. Oyuncuların kapasiteleri bu değil. Bugün Hakan Balta olsaydı sol bek oynayacaktı. Genç takıma gönderildiği oynatamıyoruz. Nigel de Jong’u da çağırdım. İkinci yarının 28’ine kadar arkadaşlarımla beraber mesai vereceğiz” diye aktardı.

“En son antrenmanda kalmıştık”

Galatasaray taraftarına teşekkür eden Fatih Terim, “Galatasaray taraftarı zaten mutluysa kulüp başarılı gidiyordur. Tribünlerden ne kadar isminizi duysanız da kulübedeki için empati kurmanız lazım. Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Bunları duymak her insanın hoşuna gider. Nerede kalmıştık, antrenmanda kalmıştık diyorum. En son haberi orada almıştık. İki tarafı da düşünmek lazım” dedi.

“Bazı yerlere ihtiyaç var”

Galatasaray’ın Avrupa’da olması için sezon sonunda nerede olması gerektiğinin belli olduğunu söyleyen Terim, “Kadronun iyi olduğu düşünüyorum. Ancak bazı yerlere de ihtiyaç var. Söylenen ile olan arasında fark var. Sonuçta futbol pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsan anlat sonuç almazsanız bir yere varamazsanız. Sol beke takviye yapamazsak, kiralık olan Carole’ya soru sordum. Bizim oyuncumuz. Açılmadan eksiğimizi bilerek hareket etmeliyiz. Bir liste hazırlayacağız. Gerek derbilerde gerekse diğer maçlarda Galatasaray, herkesin isteği gibi üstünlük kurması için her şeyi yapacak. Bunun için ne eksik hep beraber konuşacağız. Derbileri kimse kaybetmek istemez. Bu bazen olmuyor. Her maçı aynı ciddiyetle oynamalıyız. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek çok önemli. ‘Kaybettik ama savaştılar, biz bunlarla gurur duyuyoruz’ denmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yardımcı antrenörleri konusu hakkında da konuşan Terim, yerli ve yabancı kulüpte eskiden forma giymiş isimlerden kuracağını ve kamp için Antalya’ya gitmeden belli olacağını açıkladı.

“Tivit Buse ve Merve’nin fikriydi”

Twitter’dan attığı tivitin hatırlatılması üzerine Terim, “Kızlarım Buse ve Merve’nin fikriydi. Eğer bir gün böyle bir şey olursa öyle at dediler. Ben de unutmadım. Başkana KAP’a bildirirken, ‘Müsaade ederseniz böyle koymak istiyorum’ dedim. Başkan anlayışla karşıladı. Ben de bunu yazdım. Herhalde bir hoşluk oldu” diye cevap verdi.

“Kaldığımız yerden devam etme zamanı”

Galatasaray’ın Türkiye’nin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Terim, “Ben de bu değerli camiada olmaktan mutluyum ve gururluyum. Kaldığımız yerden devam etme zamanı. Geçmişte yakaladığımız başarıların üzerine çıkmak için de buradayız. Çok çalışmalıyız. O yüzden kaldığımız yerin yapacağım işlerin başlangıç olmasını ümit ediyorum. Bu başlangıçtan üzerine çıkan bir performans çizeriz inşallah. Yoksa eski başarıları anmak çok önemli. Yeni başarıları almak daha önemli. Herkes el ele vererek bu başarılara yürüyeceğiz” dedi.

"Galatasaray takımdan öte"

Galatasaray’ın takımdan öte bir duygu olduğunu aktaran Fatih Terim, “Bu bir meydan okuma. Galatasaray göreve çağırdığı zaman kaçmadım, kaçamam da. Kazandığım yerde kaybetmek beni üzmez. Öyle bir kaygım yok. Bazı şeylere isyan karakterimde var. Yarın gideriz, yine geliriz. Burası benim özdeşleştiğim yer. Benimde kendime göre bir hayalim var. Bazı rüyalarım, hayallerim var. Eksik olan bir şeyi deneyim diyorum. Israrla onu sürdürüyoruz. Ucuna kadar geliyoruz. Galatasaray’da olmaz denen hayalleri gerçekleştirdik. Belki benim de bu olmuş olabilir. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

“Şampiyonluk adayı ne kadar çok olursa heyecan çok olur”

Süper Lig’deki yarış hakkında da yorumda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir önemli işler yapıyor. Beşiktaş’a da Şampiyonlar Ligi’nde başarılar dilerim. Benim dikkatimi çeken olay. Birçok Anadolu takımın içeride ve dışarıda her an her şeyi yapabilecek bir kapasitede olması. Akhisar’ı bazen sürpriz yaparken görüyoruz. O gurubun içerisinde Trabzonspor da var. Yukarıya çok az bir hamlesi var. Rıza hoca iyi gidiyor. Şampiyonluk adayı ne kadar çok olursa heyecan çok olur. Türkiye ligi yavaş yavaş Avrupa tarafından seyredilmesi gereken bir lig olma yolunda. Türk antrenörler önemli işler yaptığını görüyoruz. 1996 yılında çok az Türk antrenör vardı. 2017 çok Türk var. Türk antrenörlerine güvenmenin doğru yere bakmanız anlamına geldiğini görüyoruz” dedi.

Barcelona’da oynayan milli futbolcu Arda Turan’ın transferi haberlerinin sorulması üzerine Terim, “O başkan ve yönetimin konusu. Henüz öyle bir konu yok. Benden evvel bir konu varsa bilmiyorum” diye cevapladı.