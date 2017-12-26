Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 22:34

Fatih Terim tribünlere kayıtsız kalmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterdi.

Fatih Terim tribünlere kayıtsız kalmadı

26 Aralık 2017 22:34

Terim, maçtan sonra soyunma odasından geri dönerek tribünleri selamladı.


Galatasaray’daki 4. döneminde taraftarların büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Fatih Terim, Bucaspor karşılaşmasının ardından oyuncularla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak tribünlerin uzun süren çağrısı karşısında Terim, soyunma odası koridorundan geri döndü ve tribünleri selamları.


Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından bütün tribünleri tek tek gezerek selamlayan Fatih Terim için uzun süre tezahüratlarda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç