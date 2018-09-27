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Fatih Terim'den Euro 2024'e paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Euro 2024 adaylığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Euro 2024 adaylığıyla ilgili bir paylaşım yaptı.


Euro 2024'ün ev sahipliğini kimin yapacağı bugün Nyon'da yapılan toplantı sonunda kararlaştırılacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, heyecanlı bekleyiş sürerken konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Terim, "Futbol tarihine millet olarak adımızı bir kez daha yazdıracağımız bir ev sahipliği için hazırız. Sadece istediğimiz için değil; hak edip, ihtiyacımız olduğun için de bekliyoruz. Haydi Türkiye" notunu takipçileriyle paylaştı.

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