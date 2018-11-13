Fatih Terim'in cezası 10 maça çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul tarafından Teknik Direktör Fatih Terim'e de 3 maç daha ceza verildi. Böylece Fatih Terim'in men cezası 10 maça çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden alınan kararlara ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135 in TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."