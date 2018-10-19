Fatih Terimli Galatasaray ligde evinde ilk kez puan verdi

döneminde ligde sahasında ilk kez puan kaybetti.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başına 4. kez geçmesinin ardından Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Terim'in öğrencileri geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Göztepe maçıyla birlikte sahasında oynadığı 13 lig müsabakasından da 3 puanla ayrılan taraf olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim döneminde Bursaspor maçıyla birlikte evinde ilk kez puan kaybetti.