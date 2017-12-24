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24 Aralık 2017 18:47

Fatih Terim’li Galatasaray’ın 11’i belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Igor Tudor’un Yeni Malatyaspor’a karşı oynattığı 11’e göre iki değişiklik yaptı.

Fatih Terim’li Galatasaray’ın 11’i belli oldu

24 Aralık 2017 18:47


Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu’nda bu akşam oynayacak Galatasaray’ın 11’i belli oldu. Sarı-kırmızılıların yeni Teknik Direktörü Fatih Terim, Igor Tudor’un Yeni Malatyaspor’a karşı oynattığı 11’e göre 2 değişiklik yaptı. Geçen hafta defansta Ahmet Çalık ve hücumda da Yasin Öztekin 11’de iken bu hafta ise Serdar Aziz ile Garry Rodrigues bu bölgelerde yer aldı. Sakatlığı geçen milli futbolcu Tolga Ciğerci ile Iasmin Latovlevici uzun bir aradan sonra 21 kişilik kadroda şans buldu. Galatasaray, Göztepe karşısında, Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis 11’i ile 3 puan arayacak.


Yedeklerde ise Eray, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray ve Latovlevici oyuna girmek için bekleyecek.


ORT-TK-S)




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