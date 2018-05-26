Fatih’in 7’nci semt konağı olan Dervişali Semt Konağı hizmete açıldı

İlçeye kazandırılan yeni semt konağında PTT şubesi, muhtarlık, sağlık birimleri, öğrencilerin ders çalışabilecekleri ve sanatla uğraşabilecekleri pek çok bölüm bulunuyor.

Fatih Belediyesi, 7’ncisini açtığı semt konağını Dervişali Mahallesi’ne kazandırdı. Adını mahalleden alan Dervişali Semt Konağı’nın açılışı törenle yapıldı. Dervişali Semt Konağı’nın içerisinde vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebileceği bölümler bulunuyor. Kütüphane, gençlik merkezi, etüt salonu, bilgisayar sınıfı, derslikler, çok amaçlı salon, rehberlik birimi, muhtarlık bölümü ve PTT merkezi yer alıyor. Burada her yaştan insan ihtiyaçlarını giderebilecek. Semt Konağı açılışına Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Fatih eski Belediye Başkanı ve şu anki AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Mustafa Demir, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve çok sayıda STK temsilcileri katıldı.

"Semt konağında pek çok sosyal, kültürel ihtiyaçlar gideriliyor”

Semt konağı ihtiyaçlarından bahseden ve Dervişali Semt Konağı’nı açıklayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, "Malum bu modern çağ. Aşırı şehirleşme ve bireyselleşme insanları birbirinden koparıyor, komşuluk duygularını zayıflatıyor. İnsanlar bir takım sosyal ihtiyaçlarını, kültürel ihtiyaçlarını rahatça, bir bedel ödemeden, kendi mekanı gibi, yabancılık hissetmeden gidebileceği bir yer yoktu. Bu son 15 yılda AK Parti iktidarında hissedildi. Böyle bir semt konağı yapılaşmasına gidildi. Semt konağında pek çok sosyal, kültürel ihtiyaçlar gideriliyor. Burada PTT şubesi, muhtarlık, sağlık birimi, kütüphane, öğrencilere etüt desteği verilebilecek dershaneler, öğretmenler, sanat bölümleri var. Hemen hemen bir gencin, bir yetişkinin ihtiyaç duyabileceği kültürel ve sosyal alanda ihtiyaç duyabileceği pek çok ihtiyacın burada rahatlıkla giderilebildiğini görebiliyoruz" diye konuştu.

"Hatırlayın eskiden buralardaki gecekonduları ve buradaki olumsuzlukları”

Mahallenin geçmişten bugüne olan değişimine vurgu yapan İstanbul Milletvekili adayı Mustafa Demir ise "2016 yılında inşaatını başlattığımız, aslında fikir olarak yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi olan bu Sena Sokak’ın hemen yanı başında bu muazzam park ve en sonunda bu parkın ucunda adeta bir tek taş yüzük pırlantası gibi muazzam bir eser olan, çocuklarımız, geleceğimiz için de vazgeçilmez bu Dervişali Semt Konağı’nın açılışı münasebetiyle hep birlikteyiz. Hatırlayın eskiden buralardaki gecekonduları ve buradaki olumsuzlukları ve şimdi gözümüzü açtığımızda gördüğümüz bu muazzam meydan ve park" dedi.

Açılış sonrası Başkan Suver, Dervişali Mahallesi’nin iftarına katılarak, buradaki vatandaşlarla selamlaştı. Ezanın okunmasıyla birlikte katılan binlerce vatandaş oruçlarını açtı.