Fatih’in kayıp camileri aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor

Fatih’in Kayıp Camileri Derneği’nin çıkış noktasını anlatan Başkan İrfan Altıner, ’’25 yıl önce biz Fatih’teki kayıp camilerle ilgili çalışmalarımıza başladık. O dönem yaptığımız her cami için bir dernek kuruyorduk. Ardından bu çalışmaları tek bir dernek altında toplamaya karar verdik. Hem işlerin kolaylaşması açısından hem de çalışmalarımızı kayıt altına alarak bizden sonraki nesillere aktarmak adına bu derneği kurduk. Hayırsever vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Fatih’te 280’den fazla cami ve mescidin yok olduğunu belirten Fatih’in Kayıp Camileri Derneği Başkanı İrfan Altıner, ’’İhya çalışmaları kapsamında 3 camimizi bitirerek hizmete açtık. Şuan ise inşaatına devam ettiğimiz iki projemiz var. Vatan Caddesi’nde bulunan Camcılar Mescidi ve Edirnekapı’da Avcı Bey Mescidimizin çalışmaları sürüyor. Bu camilerimizin kayıtları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde mevcut. İmar durumları ve eski fotoğrafları hepsi mevcut. 1900’lu yıllarda Almanlara ait haritalarda bu camilerimizin tamamı işlenmiş gözüküyor. Ancak 1915’ten 1960’lı yıllara kadar bu camilerin çoğu yıkılmış, kimi tahrip edilmiş kimi yangın sonucu kaybolmuş kimi doğal afetler sonucunda kaybolmuş. Kasten yıkılanlar da var. Biz bu camilerin asıllarına uygun olarak projelerini yaptırıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi de çalışmalarımıza destek veriyor. Yapmış olduğumuz projeler anıtlar kurulundan geçtikten çalışmalara başlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Hali hazırda yapılan iki çalışma sonrasında yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da vurgulayan Altıner,’’ 4 farklı proje üzerinde çalışıyoruz. İkisi anıtlar kurulunda onay bekliyor. Diğer ikisinin de projelerini bekliyoruz. Aksaray’da, Şehremini’de, Topkapı’da yapılacak olan projelerimizi hayata geçirerek vatandaşlarımızın ibadetine açmak istiyoruz’’ dedi.