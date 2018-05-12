Fatih’in sorunları masaya yatırıldı

İlçedeki çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Başkan Suver, muhtarlara destek sözü de verdi.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve 57 mahalle muhtarı, Fatih ilçe protokolünün de bulunduğu yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantıya ayrıca Fatih İlçe Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de katıldı.

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde yapılan toplantıda Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, yapılan, devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Muhtarların görüş ve düşüncelerini tek tek dile getirdiği toplantıda, ağırlıklı olarak imar, otopark, trafik, ulaşım ve altyapı konuları gündeme geldi.

“Aynı dava için çalışıyoruz”

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver yemek sonrası muhtarlara seslendi. İnsana hizmet konusunda ortak bir misyona sahip olduklarını vurgulayan Başkan Suver, muhtarlara birlik çağrısı yaptı. Geçmiş dönemlerde muhtarlara verilen sözlerin yerine getirileceğini açıklayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Bir destek sözümüz vardı biliyorsunuz. Bu müfettişe takıldı, onu gerçekleştiremedik. Ama yeni dönemde onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu geçmişte verilen sözü gerçekleştirmeyi düşünüyoruz inşallah. Sizlerle ağabey, abla, kardeş gibiyiz. Ben 2004’ten beri bu görevdeyim. Fatih’i hep beraber soluduk, insanını, mekanını tanıdık. Hizmet etmek için yarıştık, çalıştık. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde dayanışma içinde çalışarak çok iyi hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sizlerden daima dua ve destek bekliyorum. Bir yanlışımız, eksiğimiz olursa elinizle, dilinize düzeltiniz ama sakın kalbinize bırakmayın. Kalbinizden ne geçer biz bilemeyiz. İstikametimiz bir, hepimiz aynı dava için çalışıyoruz. Ülkemizin durumundan hepiniz haberdarsınız. Dünyada ne olup bittiğini çok iyi takip ediyorsunuz. Bir ve beraber olma zamanı, aynı hedefe doğru kilitlenme zamanı” dedi.