Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 10:12

Fatih’in yeni Belediye Başkanı Hasan Suver vatandaşları kapıda karşıladı

Fatih Belediyesinin yeni Başkanı Hasan Suver, belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşılayarak, onlarla sohbet etti.

Fatih’in yeni Belediye Başkanı Hasan Suver vatandaşları kapıda karşıladı

02 Mayıs 2018 10:12


Mustafa Demir’in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesinin yeni başkanı seçilen Hasan Suver görevine başladı. Yeni başkan Hasan Suver, göreve başlar başlamaz belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşıladı. Başkan Suver, vatandaşlarla kapıda toklaşarak bir süre sohbet ederken, gelen vatandaşlara çikolata ikram edildi.


"Fatih’e hizmet etmek amacıyla göreve başladık" diyen Başkan Hasan Suver, "Onlara iyi niyetimizin bir ifadesi olarak gelecekte yapacağımız çalışmalarla ilgili bir hoşgeldiniz programı tertipledik. Onları hoş karşıladık" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    23°C
  • Cuma
    Sisli
    25°C
  • Cumartesi
    Sisli
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç