Mustafa Demir’in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediyesinin yeni başkanı seçilen Hasan Suver görevine başladı. Yeni başkan Hasan Suver, göreve başlar başlamaz belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşıladı. Başkan Suver, vatandaşlarla kapıda toklaşarak bir süre sohbet ederken, gelen vatandaşlara çikolata ikram edildi.

"Fatih’e hizmet etmek amacıyla göreve başladık" diyen Başkan Hasan Suver, "Onlara iyi niyetimizin bir ifadesi olarak gelecekte yapacağımız çalışmalarla ilgili bir hoşgeldiniz programı tertipledik. Onları hoş karşıladık" dedi.