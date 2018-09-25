Fatihli şehidin adı sokağında açılan sağlık merkezine verildi

1992 yılında Mardin'de şehit düşen Mahmut Şahinler'in ismi Fatih'te yaşadığı sokakta açılan sağlık merkezine verildi. Merkezin açılışına şehidin annesi Nadire Şahinler ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de katıldı.

Fatih'te yaşayan ve 1992 yılında Mardin'de şehit düşen Mahmut Şahinler'in ismi, yaşadığı sokakta açılan sağlık merkezine verildi. Seyit Ömer Şehit Mahmut Şahinler Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına ise AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, şehidin annesi Nadire Şahinler ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Suver, vatanı uğruna şehit düşen askerlerin Türk milleti için her daim yaşayacağını belirterek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını ifade etti. Şehidin adının verildiği sağlık merkezinin 20 bin kişiye hizmet vermesi hedeflenirken merkezde 5 birim bulunuyor.

"Çok güzel bir birliktelik oldu”

Şehit ve gazilerin millet için her zaman değerli olduğunu kaydeden Başkan Suver, "Öncelikle bizim inancımıza göre şehitler ölmez. Bu kurumunda görevi yaşatmaktır ölmeyen şehitle yaşama azmini bir araya getirdik. Çok güzel bir birliktelik oldu. Cenab-ı Hak'tan şehidimize tekrar rahmet diliyorum. Burada yaşayan tüm hemşehrilere de sağlık sıhhat diliyorum. Şehidimizin ailesi çok mutlular şehidimizin adı bu kurum yaşadıkça yaşayacak" dedi.

"Çok memnun oldum”

Oğlunun isminin merkezle yaşayacak olmasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden şehit annesi Nadire Şahinler, "Çok memnun oldum, teşekkür ederim başkana ve herkese, vatanda sağ olsun” dedi.