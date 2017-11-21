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21 Kasım 2017 13:11

Fatih’te 10 ton metil alkol ve 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi

Fatih’te sahte içki üreten bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 120 bin şişe sahte içki ve 10 ton metil alkol ele geçirildi.

Fatih’te 10 ton metil alkol ve 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi

21 Kasım 2017 13:11

3’ü Pakistanlı 5 kişinin yakalandığı operasyonda şebeke liderinin terör örgütü PKK üyesi olmaktan işlem gördüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki ticaretine yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Fatih’te bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 120 bin şişe sahte içki ve 10 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyonda şebeke lideri Uğur K., yardımcısı Savaş I. ile Pakistan uyruklu Şerzad Muhammed B., İmran A. ve Abid S. adlı şüpheli yakalandı.


Yakalanan zanlılardan çete elebaşı Uğur K.’nın terör örgütü PKK’ya üye olmaktan poliste kaydı bulunduğu öğrenilirken, aynı şebekede yer alan Savaş I.’nın ise ‘uyuşturucu ticareti’ yapmak suçundan işlem gördüğü öğrenildi.


Güvenlik güçlerince çökertilen şebekenin elde ettiği gelirin terör örgütüne aktarıldığı ileri sürüldü.




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