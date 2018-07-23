Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 06:17

Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu

Fatih’te bir döviz bürosuna yüzleri maskeli yaklaşık 10 kişi, kısa sürede yaklaşık 150 bin dolar çalarak kayıplara karıştı.

Fatih’te 150 bin dolarlık döviz bürosu soygunu

23 Temmuz 2018 06:17

Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, 04.00 saatlerinde, Fatih İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi’nde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.


“Yaklaşık 150 bin dolar çalarak kayıplara karıştı”


Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.


“Kamera kayıtları inceleniyor”


Söz konusu döviz bürosunda incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç