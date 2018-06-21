Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 23:00

Fatih’te 3 katlı ev alev alev yandı

Fatih’te 3 katlı bir binanın üst katı ve çatı katı alev alev yandı.

Fatih’te 3 katlı ev alev alev yandı

21 Haziran 2018 23:00

Çatı ve üst kat yanarken itfaiyenin geçmesi için vatandaşlar seferber oldu.


Yangın, 21.30 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Kesmekaya Caddesinde bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden binanın üst katı ve çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katı ve çatıyı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiyenin geçişi için vatandaşlar seferber oldu


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanlış park ve dar sokaklar yüzünden sokağa giriş yapamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyenin geçmesi için seferber oldu. İtfaiyeye yardımcı olmaya çalışan vatandaşların kimisi itfaiye araçlarının geçişine yardımcı olurken bazı vatandaşlar da itfaiyecilerin hortumunu kaldırarak yangının söndürülmesi için yardımcı oldu.


Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç