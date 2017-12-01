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01 Aralık 2017 18:16

Fatih’te 3 milyon dolarlık ’Kobra zehri’ ele geçirildi

Fatih Silivrikapı’da tarihi surların dibinde 3 milyon dolar değerinde olduğu ileri sürülen 123 tüp içinde ’Kobra zehri’ ele geçirildi.

Fatih’te 3 milyon dolarlık ’Kobra zehri’ ele geçirildi

01 Aralık 2017 18:16


Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine harekete geçen polis, Suriye uyruklu M.A.’nın Silivrikapı’da tarihi surların dibine bir paket bıraktığını belirledi. Ekipler, iki gün boyunca sur dibine bırakılan paketi almaya gelecek kişiyi bekledi. Paketi kimsenin almaması üzerine ekipler yaptığı çalışmada 123 tüp kobra zehrine ulaştı.


Polis ekipleri Kobra zehri dolu 123 tüpü incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine gönderdi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar değerinde olduğunu, zehrinin yasa dışı yollardan Suriye’den getirildiğini ileri sürdü. Polis ekipleri Suriye uyruklu M.A.’yı yakalamak için çalışmaları devam ediyor.




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