Fatih’te aracın çarptığı direk kadının üzerine devrildi

Devrilen elektrik direği yoldan geçen bir kadının üzerine düştü. Vatandaşların yardımına koştuğu talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Millet Caddesinde Aksaray istikametinde seyreden ticari taksi, cadde üzerindeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direği dibinden kırılarak o sırada yoldan geçen kadının üzerine devrildi. O anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ticari taksinin direğe çarptığı, direğin devrilmesi ile birlikte insanları kaçıştığı görülüyor. Bir kadının yaralandığını gören vatandaşlar hemen yardımına koşuyor. Yerden kaldırılan yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılıyor.

Olayın ardından ticari taksi şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.