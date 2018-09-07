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07 Eylül 2018 22:52

Fatih’te asayiş uygulaması

Fatih’te düzenlenen asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fatih’te asayiş uygulaması

07 Eylül 2018 22:52


Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aksaray Kumkapı bölgesinde asayiş uygulaması yapıldı. 22.00 ile 00.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamaya ilçenin ekipleri, motorize yunus polisleri, çarşı ve mahalle bekçileri katıldı. Uygulamada şüpheli görülen araçlar ve yoldan geçen şüpheliler didik didik arandı. Durdurulan kişilerin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan incelemelerde üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan uygulama sırasında çeşitli nedenlerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.




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