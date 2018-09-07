Fatih’te asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aksaray Kumkapı bölgesinde asayiş uygulaması yapıldı. 22.00 ile 00.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamaya ilçenin ekipleri, motorize yunus polisleri, çarşı ve mahalle bekçileri katıldı. Uygulamada şüpheli görülen araçlar ve yoldan geçen şüpheliler didik didik arandı. Durdurulan kişilerin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan incelemelerde üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan uygulama sırasında çeşitli nedenlerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.