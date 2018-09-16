Fatih'te asayiş uygulaması

Uygulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Fatih'te İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, huzur ve güvenliğin tesisi için mahalle bekçilerinin de destek verdiği asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Saat 22.00 ile 24.00 arası düzenlenen uygulama Fatih'in işlek yerlerinden Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde yapıldı. Asayiş ekipleri şüpheli gördüğü şahısları durdurdu, Genel Bilgi Taraması yaptı. Mahalle bekçilerinin de destek verdiği uygulamada bazı mekanlar da kontrol edildi. Yapılan incelemede bir kişi yoklama kaçağı çıktı. Öte yandan uygulama sırasında çeşitli nedenlerle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Uygulama sırasında yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 57 yaşındaki Hamza Coşkun, “93 yılında ilk olarak bedelli askerlikten yararlanmak için müracaat ettim. Son tarih 28 Mayıs idi. Çok iyi hatırlıyorum. Parayı dengeleyemedik. Bir kısmı noksandı. Bayramdan sonraki ilk gün yatırırız diye düşündüm. 25'inde yasayı bitirmişler. Yasa bittiği için de biz ortada kaldık. Paramızda vardı. Ondan sonra bir daha düzelmedi “ dedi.