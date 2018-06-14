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14 Haziran 2018 11:07

Fatih’te bavuldan çıkan cesetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Fatih’te Rojdi Tuguldi isimli şahsın cesedinin bir evde bavulun içerisinde bulaşık makinesinin içine konulmuş halde bulunmasıyla ilgili olayda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Fatih’te bavuldan çıkan cesetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

14 Haziran 2018 11:07


Fatih Kızanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polisi aramış, polis ekipleri de çilingir yardımıyla girdikleri evde tamburu sökülmüş bulaşık makinesinin içinde, bavul içerisinde bir ceset bulmuştu. Olayla ilgili Muhammed El Muniri ile Sami Abdülgani ve Nejla Mekni gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sami ve Muhammed tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Nejla ise denetimli serbestlik şartları uygulanarak serbest bırakıldı.




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