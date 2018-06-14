Fatih’te bavuldan çıkan cesetle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Fatih Kızanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polisi aramış, polis ekipleri de çilingir yardımıyla girdikleri evde tamburu sökülmüş bulaşık makinesinin içinde, bavul içerisinde bir ceset bulmuştu. Olayla ilgili Muhammed El Muniri ile Sami Abdülgani ve Nejla Mekni gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sami ve Muhammed tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Nejla ise denetimli serbestlik şartları uygulanarak serbest bırakıldı.