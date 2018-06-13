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13 Haziran 2018 17:25

Fatih’te bavuldan çıkan cesetle ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Fatih’te Rojdi Tuguldi isimli şahsın cesedinin bir evde bavulun içerisinde bulaşık makinesinin içine konulmuş halde bulunmasıyla ilgili olayda gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih’te bavuldan çıkan cesetle ilgili gözaltına alınanlar adliyede

13 Haziran 2018 17:25

Zanlılar çelişkili ifadeler verirken, ikisi “Ben gömmedim” dedi. Diğer zanlıysa o sırada evde olmadığını iddia etti.


Fatih Kızanlık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polisi aramış, polis ekipleri de çilingir yardımıyla girdikleri evde tamburu sökülmüş bulaşık makinesinin içinde, bavul içerisinde bir ceset bulmuştu. Olayla ilgili El Muniri ile Sami Abdülgani ve Nejla Mekni gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde ise çelişkili ifadelerde bulundu. El Muniri cesedi Sami Abdülgani’nin gömdüğünü söylerken, Sami Abdülgani ise cesedi El Muniri’nin gömdüğünü savundu. Nejla Mekni ise olay günü evde olmadığı iddia etti. İfadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.




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