Adli Tıp Kurumuna kaldırılan yaşlı kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelmişti. Cuma namazına giden Hasan Kaya, namazın ardından eve geldiğinde karısı Hüsniye Kaya’yı(80) yerde kanlar içerisinde bulmuş ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmişti. Hastaneye kaldırılan Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri olayın gasp üzerinde durması üzerine ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkâlini belirleme çalışması yaptı.

40 dakika daire içerisinde kalmış

Hüsniye Kaya’nın aile yakınlarından edinilen bilgilere göre şüpheli şahıs, yaşlı kadının evde tek kalması için kocasının namaza gitmesini bekledi. Ardından zile basan şüpheli bir süre Hüsniye Kaya ile sohbet etti ve apartmana girdi. Daire içerisine nasıl girdiğini anlamlandıramadıklarını aktaran aile yakınları şüphelinin eve girdikten sonra 7 bıçak darbesiyle Hüsniye Kaya’yı öldürdükten sonra kolunda bulunan 1 yüzük ve 7 bileziği alarak evini içerisinde başka değerli eşyaları da aradı. 40 dakika kadar ev içerisinde duran zanlı daha sonra evden ayrıldı. Kocası Hasan Kaya’nın eve geldiği zaman ise yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde bulduğu öğrenildi.

Cenazesi ailesine teslim edildi

Bilezikleri uğruna 7 bıçak darbesiyle vahşi bir şekilde öldürülen Hüsniye Kaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Aile yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Hüsniye Kaya’nın cenazesi memleketi Kastamonu’ya götürülerek yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Daday ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

“O kişi 7 bıçak darbesiyle annemin 7 bileziğini alıp gidiyor”

Bilezik ve yüzükleri alındıktan sonra vahşice öldürülen yaşlı kadının kızı Şaziye Oruç, “Babam saat 12.30’da evden çıkıyor Cuma namazına gitmek için. Saat 1 sıralarında o kişi geliyor, eve girip annemi 7 bıçak darbesiyle 7 bileziğini ve yüzüğünü alıp bırakıp gidiyor. 40 dakika içeride kaldığını söylüyorlar, başka bir şey bilmiyoruz. Kameralarda gördük tanımadığımız bir kişi. Şüpheliyi tanımıyoruz, bildiğimiz birisi de değil bilemiyorum. Annem zaten kapıyı kimseye açmazdı, biz bile gittiğimiz zaman ‘Kim O’ demeden kapıyı açmazdı. Evin içerisinden 7 bilezik ile parmağında yüzüğünü alıp 7 bıçak darbesiyle öldürmüş. Babam camiden geldiğinde annemi yerde kanlar içersinde yatmış vaziyette buluyor. Sonra bizlere haber verdi. Yaralı olarak Fatih’te özel bir hastaneye kaldırdık orada da hayatını kaybetti. Evde nabzı attı diyerekten acile kaldırdık orada da yarım saat sürdü sürmedi kaybettiğimizi öğrendik. Bize göre bilen bir kişi annem eve tanımadığı kimseyi almaz” dedi.