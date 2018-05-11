ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek ve Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek için İnsani Yardım Vafkı (İHH) üyeleri ve Anadolu’daki tüm illerde bulunan İnsani Yardım Dernekleri, kılınan Cuma namazının ardından protesto yürüyüşü düzenledi.

İstanbul’da Fatih Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından bir araya gelen kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla Saraçhane Parkı’na yürüdü. “Kudüs için meydanlara iniyoruz” sloganıyla başlatılan yürüyüşte ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı protesto edildi.

“Filistin mücadelesini teslim almayı beceremediler ve asla da beceremeyecekler”

Saraçhane Parkı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Bizler, belki bu süreç içerisinde, Siyonist işgali, topraklarımızdan henüz defetmeyi başaramadık. Ama Allah’a hamdolsun ki onlar da ümmeti, Filistin mücadelesini teslim almayı beceremediler ve asla da beceremeyecekler” dedi.

“Malımızı ve canımızı da vermeye hazırız”

İHH Başkanı Bülent Yıldırım gerçekleştirdiği konuşmada, “Pazartesi günü küçük şeytan Trump, Kudüs’teki zalim, katil, emperyalist ve alçak Amerika Büyükelçiliği’nin açılışını yapacakmış. Amerika yalnız kalmış. İster yalnız kalsın, ister dünyayı arkasına alsın, biz Müslümanlar Kudüs’ün Müslümanların başkenti olduğunu biliyoruz. Kabul ediyoruz. Bunun için de gerekirse malımızı ve canımızı da vermeye hazırız” dedi.