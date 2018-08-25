Polis, şahsın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Dervişoğlu Mahallesi Kariye Cami Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel odasından koku gelmesi üzerine otel görevlileri polis ekiplerine haber verdi. Otele gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla otelin kapısını açtı. İçeriye giren polis ekipleri Özgür Yılmaz (46) isimli şahsı başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından cenaze otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.