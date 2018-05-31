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31 Mayıs 2018 07:39

Fatih’te bulunan bir handa yangın çıktı

Fatih’te bulunan bir handa yangın çıktı.

Fatih’te bulunan bir handa yangın çıktı

31 Mayıs 2018 07:39

Yangına 4 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken dumandan bir itfaiye eri etkilendi.


Yangın, 07.00 sıralarında Fatih Mercan Mahallesi Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı hanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden hanın 2. Katından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın ihbarı nedeniyle Fatih, Bakırköy, Beyoğlu ve Bayrampaşa’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını kontrol altına ekipler duman tahliyesi yaptı.



İtfaiye eri dumandan etkilendi


Yangında 4 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Hanın içinde bulunan dumandan bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi ambulansa alındı. İtfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan itfaiye ekipleri handa kontrollerini sürdürürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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