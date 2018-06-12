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12 Haziran 2018 05:35

Fatih’te cinayet... Daireden çıkan koku cinayeti ortaya çıkardı

Fatih’te binadan gelen kokular cinayeti ortaya çıkardı.

Fatih’te cinayet... Daireden çıkan koku cinayeti ortaya çıkardı

12 Haziran 2018 05:35

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.


Olay, 04.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Kızgıncık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1. Katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın birinci katından çıkan kokuları hisseden bir kişi durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan kapıyı kırarak açtı. Dairenin içine giren ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kişinin daha önceden öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüphelendikleri biri kadın olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.


Ekiplerin dairedeki incelemeleri sürüyor.




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