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11 Mayıs 2018 17:35

Fatih’te cipin çarptığı araç bariyere çıktı

Fatih’te trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede fren yapan bir kadın sürücüye arkasından gelen cip sürücüsü duramayarak arkadan çarptı.

Fatih’te cipin çarptığı araç bariyere çıktı

11 Mayıs 2018 17:35

Kazanın ardından cip sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan kadın sürücü ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın sürücü 06 HD 1467 plakalı otomobiliyle Aksaray istikametinde ilerlediği sırada trafik yoğunluğu nedeniyle fren yapınca, arkasından gelen 34 SK 2040 plakalı cip duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak dururken, cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulunduktan sonra, kadın sürücüye yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kadın sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa aldı. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralı kadın sürücü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan kaza nedeniyle Aksaray istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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