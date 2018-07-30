Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 19:24

Fatih’te çorbacıdaki kavgada silahlar ve bıçaklar kullanıldı: 4 yaralı

Fatih’te bir çorbacıda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Fatih’te çorbacıdaki kavgada silahlar ve bıçaklar kullanıldı: 4 yaralı

30 Temmuz 2018 19:24

Polis, 10’a yakın kişiyi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.


Olay, Fatih’in Mollagürani Mahallesi Muratpaşa Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çorbacıda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar kavgada silah, sopa ve bıçaklar kullanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri Muratpaşa Sokağı’na sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti. Motorize polis ekiplerinin de müdahil olmasıyla taraflar yatıştırılırken, kavgada biri ayağından silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, ihbar üzerine sokak üzerindeki bir iş yerine saklanmış pompalı tüfeğe el koydu. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülürken, polis ekipleri de olaya karıştığı belirlenen yaklaşık 10 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.



Bıçakla yaralama anı cep telefonu kamerasında


Öte yandan, çatışma anı ve vatandaşların kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde ise olaya karışan bir vatandaşın bıçakla yaralanması yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç