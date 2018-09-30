Fatih'te dehşet anları kamerada

Fatih'te bir restoranda çalışan Suriyeli genç, iş yerine gelerek çorba isteyen alkollü bir şahısla tartıştı. “Temizlik yapıyorum” diyerek çorba vermeyen Suriyeli genç, akşam saatlerinde kavga ettiği zanlının arkadaşları tarafından silahla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.25 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay K., gece kulübünde eğlendikten sonra saat 05.00 sıralarında Millet Caddesi üzerindeki bir restorana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs burada Suriye uyruklu Mahmud Aljamıl'a çorba vermesini söyledi. Ancak Aljamıl, temizlik yaptığını söyleyerek çorba vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tesadüfen denk gelince kavga çıktı

Tartışmanın ardından da şüpheli restorandan ayrıldı. Olayın ardından saat 16.00 sıralarında Turgay K. ve arkadaşı Mustafa Y., Muratpaşa Caddesi üzerinde Suriyeli Mahmud Aljamıl'a rastladı. Burada taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen esnaf Erol P., darp edilmesi sonucu yaralandı. Olay sonucunda polis ekipleri Turgay K. ve arkadaşı Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Ancak durumu öğrenen Turgay K.'nin arkadaşları Suriye uyruklu Shırkel N. (27), Bünyamin Z., Mehmet Ali K., Suriye uyruklu Dilawar H. ve Y.S. (17) akşam saat 21.25 sıralarında Suriye uyruklu Mahmut Aljamıl'in çalıştığı restorana gitti. Restoran sahibi ve Aljamıl ile tartışan zanlılar, silahlarını çıkardı. Restoran sahibi ve Aljamıl kaçmaya çalıştı. Bu sırada kurşunların hedefi olan Aljamıl hayatını kaybetti.

Gencin hayatını kaybettiği o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kavgaya karışan şahısları belirledi. Yapılan çalışma sonucunda geçtiğimiz Salı günü Beyoğlu ve Fatih'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü şubeye götürülürken, çocuk yaştaki şüpheli ise çocuk şubeye götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.