Fatih’te dört katlı bina alev alev yandı

Alevler binayı sararken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Kumkapı Çifte Gelinler Caddesi üzerinde pansiyon olarak kullanılan dört katlı binanın en üst katında saat 14.30’da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine sevk edilen Fatih, Beyoğlu, Şişli itfaiye grupları yangına müdahale etti. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, yükselen dumanlar kentin birçok yerinden görüldü. Mahalle sakinleri alevlerden korkuyla kaçtı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.